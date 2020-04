Coronavirus: Pd Lombardia presenta una mozione di sfiducia a Gallera

Una mozione di 'sfiducia' all'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. A depositarla al Consiglio regionale della Lombardia e' stato ieri il Pd. Il documento "impegna il presidente e la giunta a rivedere radicalmente l'assetto, politico e tecnico, dell'Assessorato al Welfare e dei vertici della sua Direzione Generale, poiche' e' venuta meno la fiducia necessaria, indispensabile per affrontare con determinazione la fase della ripresa e garantire la progressiva normalizzazione del sistema sanitario e sociosanitario in una situazione di pandemia che ancora non puo' essere considerata sotto controllo". A chi gli chiede se sia una mozione di sfiducia, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul, risponde: "Tecnicamente no, sostanzialmente si'". Presentando il documento, in un video su Facebook, Pizzul ha aggiunto: "Sostanzialmente chiediamo al presidente Fontana una discontinuita', ma le dimissioni di Gallera non mettono una pietra sopra a tutto quello che c'e' stato, ho dubbi che l'assetto istituzionale che ha gestito la prima fase possa gestire la seconda".

Insomma, "non e' una mozione ad personam, ma rivolta all'istituzione, che deve dirci come intende cambiare passo. La colpa non e' personale, ma politica e istituzionale. Anche se e' ovvio che a capo dell'assessorato ci sia politicamente Gallera, e tecnicamente Luigi Cajazzo", che e' il direttore generale. "Chiediamo - continua il capogruppo Pd - che il Consiglio regionale prenda atto dei numeri e prenda atto delle problematiche irrisolte: dalla sanita' territoriale alla vicenda delle Rsa e ai tamponi". Per Pizzul "sull'assessorato al Welfare si e' concentrata tutta la gestione di questa emergenza, o si cambia passo e registro o tutta la gestione della fase 2 sarebbe problematica". Da parte sua il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, ha attaccato: "E' giunto il momento che il Consiglio regionale prenda atto della gestione disastrosa dell'emergenza sanitaria. Serve discontinuita' nella gestione del sistema sanitario lombardo. Per gestire la fase 2 e' necessario invertire la rotta con urgenza".