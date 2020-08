Coronavirus, Pisapia: misure comuni Ue per accesso aereo Schengen



Giuliano Pisapia chiede alla Commissione europea misure comuni ai vari paesi per l'accesso aereo da zone a rischio nell'area Schengen. Pisapia, eurodeputato vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e membro Commissione Esteri, ha presentato un'interrogazione. "In seguito all'insorgenza di nuove infezioni da Covid-19, che in larga parte traggono apparente origine da soggiorni all'estero, alcune autorita' regionali e nazionali, come i governi di Italia e Germania, hanno introdotto diverse misure per i cittadini Ue che rientrano da zone considerate 'ad alto rischio' - afferma - nonostante le conclusioni del Consiglio Ue del 30 giugno e le raccomandazioni della Commissione a evitare misure scoordinate in vista di una seconda ondata, molti governi nazionali si muovono in autonomia ignorando la lista dei Paesi concordata dal Consiglio Ue e applicando misure diverse e spesso incompatibili. Considerando la profonda interconnessione del trasporto aereo, i principi cardine dello spazio Schengen, e il ruolo di coordinamento riconosciuto dall'Art. 168 Tfue alla Commissione nella gestione delle crisi sanitarie, si chiede alla Commissione: come intenda garantire un quadro regolamentare chiaro, prevedibile e uniforme per tutti gli operatori del settore turistico e dei trasporti in Ue; in che modo possa assicurare l'efficacia di singole misure nazionali nel contesto di un unico spazio europeo; quando proporra' un pacchetto di misure comuni in materia di test e controlli per l'accesso allo spazio Schengen".