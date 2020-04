Coronavirus, pneumologo Santus: "Seconda ondata sarà minore"



"Ci sara' una seconda ondata di coronavirus, tuttavia "sara' probabilmente minore della prima, circa il 30 per cento, e non solo come numeri". Lo afferma lo pneumologo Pierachille Santus dell'Ospedale Sacco di Milano in una intervista a La Stampa.



"Una riapertura per settori, a distanza e con le mascherine - aggiunge - ci garantira' meno contagi, ma gia' ora notiamo due novita' positive. I malati non solo sono meno gravi quando arrivano in ospedale, ma nella fase acuta sviluppano polmoniti piu' leggere".