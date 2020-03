Coronavirus: positivi in crescita, +2443. Preoccupante aumento nel Milanese

I dati comunicati dall'assessore al Welfare Giulio Gallera per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus in Lombardia registrano un aumento significativo dei positivi. Sono infatti 34.889 le persone positive al coronavirus in Lombardia, con un aumento di 2.443 casi in un giorno, mentre i decessi sono arrivati a 4.861, con un aumento di 387 vittime. I ricoverati sono 10681 (+655). In terapia intensiva ci sono 1263 pazienti (+27). I decessi raggiungono quota 4861 (+387). I dimessi sono in tutti 7839 (+1501). Quanto ai dati provinciali BG vede un incremento di +386 casi, Brescia +334 positivi, Como +56, Cremona +214, Lecco +83, Lodi +84, MB +163, MN +74. Preoccupante l'aumento dei casi nel milanese che arrivano a 6922 (+848). Ieri i nuovi casi positivi nella provincia di Milano erano stati 373, l'altro ieri 375. "E' un dato molto forte" ma "potrebbero essere i molti tamponi in piu' che sono stati fatti", ha detto Gallera. Quello della Lombardia "e' stato un caso unico", ha detto Gallera spiegando che l'emergenza Coronavirus "fortunatamente in altre regioni e' arrivata dopo" e in Veneto si e' riusciti ad individuare e circoscrivere il focolaio. La risposta all'emergenza e' stata straordinaria.