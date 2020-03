Coronavirus, positivo fuggito da Bergamo: è caccia all'uomo

E' caccia all'uomo in tutta la Lombardia dopo che un paziente positivo al coronavirus e' scappato alle 4 di questa notte dall'ospedale di San Giovanni Bianco in Valle Brembana (Bergamo). L'uomo e' braccato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ha appreso Agi il malato avrebbe perso il padre, morto ieri per Covid-19. La notizia del lutto avrebbe segnato il paziente che era apparso sconvolto. Adesso in campo carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile che ne stanno cercando traccia in tutta la valle e dai parenti avvertiti della fuga.