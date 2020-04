Coronavirus, positivo il direttore generale del Don Gnocchi

Positivo al Coronavirus anche il direttore generale della Fondazione Don Gnocchi, Antonio Dennis Troisi, attualmente indagato dalla Procura di Milano per epidemia e omicidio colposo nell'inchiesta sulla gestione delle Rsa per le morti di centinaia di anziani. Secondo quanto riferisce il quotidiano online Tpi.it, Troisi è in isolamento nell'Istituto Palazzolo, una delle strutture gestite dalla Fondazione Don Gnocchi