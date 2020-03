Coronavirus, positivo il direttore generale dell'Assessorato di Gallera

Coronavirus, positivo il dg dell'Assessorato di Gallera

E' positivo al coronavirus il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Lombardia, Luigi Cajazzo. Il dg e' ricoverato all'Ospedale Sacco di Milano. Attuale direttore generale dell'assessorato al Welfare della Lombardia, una delle persone quindi che piu' si e' occupata dell'emergenza sanitaria in regione, e uno dei piu' stretti collaboratori dell'assessore Giulio Gallera.

Positivo anche il provveditore lombardo per le carceri

Anche il provveditore lombardo per le carceri, Pietro Buffa, e' risultato positivo al coronavirus. Lo confermano all'Agi fonti qualificate. Gia' da parecchi giorni aveva dimostrato i sintomi tipici del Covid-19, e' quindi rimasto a casa; non risulta essere stato ricoverato in ospedale.