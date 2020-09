Coronavirus, primi casi di classi in quarantena nel Milanese

Quattro classi del Milanese in quarantena dopo la scoperta da parte dell'Ats Metropolitana che altrettanti bambini che avevano frequentato il primo giorno di scuola erano positivi al coronavirus. Le scuole sono una primaria, una dell’infanzia, un nido e un nido/materna. In uno dei nidi, oltre alla classe del bambino contagiato, è stata messa in isolamento anche l’educatrice. Inoltre, a Cisliano due classi delle medie sono state precauzionalmente poste in isolamento dalla dirigenza scolastica in attesa dell'esito del tampone su due studenti, i genitori dei quali sono risultati positivi.