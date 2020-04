Coronavirus, Primo Maggio: strade e parchi sigillati per evitare le "fughe"



Come per il 25 aprile, anche per la festa del Primo Maggio ci sarà un'attenzione particolare per evitare non solo assembramenti pericolosi in città, specialmente nei parchi, ma anche fughe verso le seconde case e le mete che di solito vengono scelte dai milanesi per il fine settimana, come i laghi o la costa ligure .



Ci saranno posti di blocco nei piunti più importanti della viabilità cittadina: da viale Rubicone e il grande bivio per la Milano- Meda a piazzale Corvetto, da viale Fulvio Testi e la Valassina a via Novara, da viale Famagosta e piazzale Maggi allo svincolo della Tangenziale est di via Palmanova.



Ma le forze dell'ordine saranno anche sulla Cassanese e Vigevanese, Gallaratese e i Navigli, viale Forlanini e via Ripamonti, viale Monza e via dei Missaglia. Un dispiegamento di forze massiccio, che coinvolge anche compagnie e stazioni periferiche dei carabinieri, comandi di zona dei vigili, baschi verdi della Guardia di finanza e poliziotti dei commissariati. E, ovviamente, agenti della Polstrada alle barriere di Melegnano, Assago, Agrate e per l’Autolaghi.