Lunedì, 27 aprile 2020 - 15:10:00 Coronavirus, Regione Lombardia: "Al lavoro per riaprire le chiese" Dopo il no di Conte alla celebrazione delle messe dal 4 maggio, Regione Lombardia annuncia: "Al lavoro per riaprire in sicurezza le chiese"

(fonte Lapresse) Coronavirus, Regione Lombardia: "Al lavoro per riaprire le chiese" Nello scontro ormai aperto tra vescovi italiani e Governo, Regione Lombardia prende posizione a fianco della Chiesa. Come noto, l'annuncio di ieri del premier Giuseppe Conte relativamente al divieto di celebrare le messe anche dal 4 maggio ha provocato forti reazioni. Ed ora una nota di Regione Lombardia afferma: "Regione Lombardia e' al lavoro con Prefettura, Comune e Arcidiocesi di Milano per sostenere la possibilita' di riaprire le chiese per le celebrazioni religiose in una cornice di massima sicurezza, all'insegna del distanziamento e dell'uso dei dispositivi di protezione". "L' auspicio - prosegue la Nota - e' quello di giungere al piu' presto ad una soluzione condivisa che possa tenere conto tanto delle esigenze di cautela, quanto della necessita' di tornare a garantire il diritto di culto ai cittadini".