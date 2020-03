Coronavirus, Sala: "Blindate gli anziani a casa per il loro bene". VIDEO

Coronavirus, Sala: "Blindate gli anziani a casa per il loro bene"

"Condivido i contenuti delle ordinanze emesse" ieri in serata sia dalla Regione Lombardia sia dalla presidenza del Consiglio. A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un messaggio su Facebook questa mattina. "Credo che sia giusto comportarci in questo modo e attenerci a queste regole", ha aggiunto. Il primo cittadino ha pero' avvertito: "Il passaggio ulteriore, come ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e' una chiusura totale, ma quando si dice 'chiudere tutto' vuol dire 'tutto'. Lo dico a chi lo scrive sui social con quattro punti esclamativi: riflettiamo su cosa puo' voler dire sulla nostra quotidianita'". Sala ha poi fatto un accorato "invito agli anziani e ai loro figli: gli anziani non devono uscire, teneteli in casa, blindateli per il loro bene". "Io sono figlio unico - ha raccontato infine - non ho padre e ho una madre di 80 anni: non la vedo da 15 giorni anche se le faccio 5 telefonate al giorno"

Hotel Michelangelo per chi deve fare la quarantena

"Come Comune di Milano stiamo mettendo in campo un'iniziativa nuova: prenderemo l'hotel Michelangelo, vicino alla stazione Centrale, (con circa 300 camere e gia' in chiusura prima del contagio) per metterlo a disposizione della prefettura e dell'autorita' sanitaria per chi dovra' fare la quarantena". E' quanto ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala, in un video su Facebook stamattina. "Ma questo principio di trovare spazi e metterli a disposizione ci portera' a fare ulteriori azioni nei prossimi giorni" ha anticipato il primo cittadino. Che infine ha lanciato un messaggio ai milanesi: "Io sono certo che usciremo da questa situazione, ma sara' una maratona e dobbiamo andare avanti con senso di responsabilita'".