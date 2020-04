Coronavirus, Sala: "Con Fontana collaboriamo. Bici elettriche per fase 2"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "mi ha chiamato ieri sera e lavoreremo perche' abbiamo un mare di problemi davanti a noi che dovranno essere risolti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook, parlando dell'emergenza coronavirus. "Quello che dobbiamo fare - ha aggiunto Sala - e' fronteggiare il problema, lavorare in termini di pianificazione, immaginare il futuro ed essere collaborativi. E' quello che abbiamo fatto con Expo, che e' stato un capolavoro di collaborazione e pianificazione, e con lo stesso metodo che abbiamo portato a casa le Olimpiadi. E' per questo che ieri ho criticato Regione Lombardia ma al contempo ho scritto al presidente Fontana, dimostrando la mia volonta' di collaborare con lui e con la regione".

"Non c'e' un'unica soluzione, ma ci deve essere la volonta' di esaminare ogni singolo dettaglio, di ricorrere alle nostre capacita', di chiamare i cittadini alla collaborazione e se faremo tutto cio' ne usciremo", ha aggiunto Sala, in riferimento all'emergenza coronavirus e alla fase 2.

"Se vogliamo ripartire Trenord e Atm avranno un problema enorme ma che dobbiamo risolvere. Ci vorra' razionalita' e anche un po' di creativita'. Ieri ne parlavo con la task force di Colao e per esempio si ipotizzava che il governo finanzi l'acquisto di bici elettriche, e' una delle soluzioni". "A noi competera' il fare in modo che le biciclette potranno cirolare meglio. Se prima eravamo bloccati da mille regole e burocrazie, dovremo trovare in questa fase, con un po' di creativita', il modo per permettere alle bici di muoversi per la citta'", ha concluso Sala.