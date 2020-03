Coronavirus, Sala; i giovani potrebbero tornare prima a lavoro



"Sul dopo, sul come ci prepareremo" alla fine della pandemia di coronavirus "sto pensando a delle cose". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video messaggio ai cittadini su Facebook. "Se e' vero che si rischia di meno quando si e' giovani, ha senso che ha anche il ritorno alla normalita' e al lavoro venga fatto con una gradualita' che tenga conto dell'aspetto anagrafico? Ci sto pensando per le migliaia di dipendenti del Comune di Milano", ha concluso Sala.

Per quanto riguarda le code nei supermercati il primo cittadino ha detto che ne sta parlando con Federdistribuzione e con le altre catene per migliorare il servizio, “pur comprendendo le loro difficoltà”