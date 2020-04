Coronavirus, Sala: "I conti di Milano saranno un disastro"

I conti del Comune di Milano "per quest'anno saranno un disastro, lo potete immaginare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle pagine social. "Perderemo i copiosissimi dividendi che ci arrivavano da Sea, la societa' che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, immaginate l'impatto sulla tassa di soggiorno del crollo del turismo, oppure i nostri servizi, oggi i passeggeri di Atm sono calati del 94% ma abbiamo ridotto il servizio solo del 30% perche' vogliamo che chi e' obbligato a prendere un mezzo possa stare lontano da un altro passeggero". In tutti "noi si affiancano alle preoccupazioni per la salute quelle per le nostre tasche, cosi' va per una famiglia o per un'impresa e anche per il Comune. Non vi dico queste cose per buttare su di voi queste preoccupazioni ma per confermarvi che, nonostante questo, noi stiamo solo intensificando il nostro livello di intervento sui bisogni della citta'". "Andiamo verso un weekend dal tempo molto bello. Io vi prego stiamo in casa e non vanifichiamo il grande sforzo fatto fino ad oggi". "Andiamo verso una Pasqua in casa e stamattina abbiamo sentito il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ipotizzare che anche il primo maggio saremo a casa. Ora non ne so nulla, chiedero' spiegazioni, - ha concluso - ma rimane il fatto che concretamente so che anche il governo va avanti giorno per giorno".

Aiuti per altre 20mila famiglie

Il comune di Milano, col supporto del governo, si prepara ad allargare ad altre 20 mila famiglie i contributi per affrontare le situazioni di maggior difficolta'. Ad annunciarlo, in un video messaggio, e' il sindaco Giuseppe Sala. "Noi stiamo solo intensificando il nostro di livello sulle fasce piu' deboli della societa'", ha detto il primo cittadino. "Da alcuni anni diamo 2000 euro alle famiglie piu' povere, ma le nuove poverta' aumentano. Anche col contributo del governo pensiamo, attraverso un contributo economico o attraverso la borsa della spesa, ad altre 20 mila famiglie". "Da lunedi'", ha aggiunto Sala, potrete informarvi attraverso lo 02.02.02 o sul sito del Comune".