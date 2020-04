Coronavirus: Sala, le mascherine devono essere un diritto



Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel consueto video pubblicato sui social, torna sulle domande che i primi cittadini di sette capoluoghi di provincia lombardi hanno rivolto a Regione Lombardia in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria, specificando che non lo hanno fatto per "polemica, per per il bene comune". "Ieri sette sindaci di citta' capoluogo di provincia lombarde hanno rivolto domande a Regione Lombardia. Vorrei spiegarvi il senso della cosa, calibrando molto il tono e le parole: non voglio rischiare di essere polemico, ma io con gli altri sindaci vogliamo capire l'indirizzo che prenderemo insieme nel confrontarci con questo virus. In particolare le nostre richieste di chiarimento fanno riferimento a tre aspetti fondamentali: mascherine, tamponi e test sugli anticorpi", ha ricordato Sala.



"Vogliamo semplicemente capire questo e rivolgiamo queste domande a Regione Lombardia, perche' i nostri cittadini le rivolgono a noi. Quindi non e' polemica, ma il bene comune", ha poi sottolineato il sindaco di Milano.



Le richieste di chiarimento dei sindaci alla Regione Lombardia, come spiega Giuseppe Sala nel video messaggio su Facebook fanno riferimento in primo luogo al problema delle mascherine. "Oggi i comuni ne ricevono pochissime - dice -. Milano ha dovuto andarsele a cercare in Cina, in altri paesi. E per il momento puo' anche star bene. Ma le mascherine chi le deve fornire? Il governo, la regione, il governo tramite le regioni? E quando ci verranno fornite?". Rivolgendosi ai cittadini aggiunge: "Voi, mi segnalate che non si trovano neppure in farmacia o si trovano a prezzi elevati. Io spero che tra non molto potremmo uscire e a quel punto le mascherine saranno dannatamente importanti e la disponibilita' di mascherine deve essere un diritto".