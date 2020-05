Coronavirus, Sala: Movida? Da oggi polizia locale con multe più decise



Sulla cosiddetta "movida", un "problema" in comune "con tutte le città italiane", il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso di effettuare, in concerto con il Prefetto del capoluogo lombardo, maggiori e più severi controlli. "Purtroppo sono stato un buon profeta arrabbiandomi prima della riapertura sulla questione Navigli - ha affermato nella sua intervista quotidianq su facebook - Capisco i ragazzi che hanno bisogno di socialità, ma così il rischio è molto elevato. Ieri sera ho incontrato il Prefetto. Abbiamo definito un piano di intervento più deciso. Per cui da stasera, lato polizia locale, avremo più pattuglie e ho chiesto al capo dei vigili di procedere con più severità alle multe ma soprattutto ho chiesto al Prefetto di chiudere quei locali che sono lontanissimi dal rispetto delle regole". Sala ha affrontato anche il tema dei mercati comunali scoperti.



"Abbiamo avuto una lunga discussione con i rappresentanti di categoria - ha detto il sindaco - perché le nuove norme portano a un impiego molto consistente di personale per monitorare il tutto. Da oggi si possono aggiungere le bancarelle dei non alimentari. Da sabato, oltre a Papiniano, Benedetto marcello, Fauché, Tabacchi, Falck e Ciccotti, si aggiungeranno Osoppo, Lagosta e Martesana e da lunedì apriranno tutti i mercati".