Coronavirus, Sala: "Numero dei contagi, comincio ad avere dubbi...". VIDEO

Coronavirus, Sala: "Numero dei contagi, comincio ad avere dubbi..."

"Ogni sera noi tutti aspettiamo i dati sulla diffusione della pandemia. Quello su cui ci si concentra di piu' e' quello relativo ai contagi. Pensate quanto e' strano il fatto che quello e' un dato ufficiale ma non in quanto ufficiale vero. Tutti gli scienziati sostengono che la diffusione e' 10 volte tanto, eppure noi ci concentriamo su quello. E non sappiamo neanche, nel momento in cui ci viene comunicato quel dato, quanti tamponi sono stati fatti in quel momento e a chi sono stati fatti". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video messaggio su Facebook ai cittadini. La riflessione del primo cittadino prosegue pensando al futuro. E si domanda: "Abbiamo qualche consapevolezza su a che livello dei contagi potremmo considerarci pronti a tornare alla normalita'?. Cioe' c'e' qualche algoritmo del genere o ci aspettiamo che vadano a zero per dire che e' finita? Comincio ad avere molti dubbi, la mia non e' un'accusa ma una considerazione generale perche' questo e' un fenomeno mondiale" conclude.

"Vedo quello che dice oggi Silvio Garattini, una persona che stimo molto, che dall'alto dei suoi 91 anni e la sua esperienza dice, per esempio, sarebbe meglio comunicare le cifre ogni 3 o 4 giorni. Ragionare sulla giornata rischia di creare soltanto ansia tra la gente"., ha aggiunto Sala.

Bocelli in concerto solo al Duomo di Milano il giorno di Pasqua

"Ho chiamato Andrea Bocelli e l'ho invitato a venire a Milano in Duomo il giorno di Pasqua, d'accordo con la Chiesa milanese e fara' un concerto solo, non avra' pubblico ovviamente, di musiche sacre, che saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo".