Coronavirus, Sala: "Parchi aperti dal 4. Mind, cantiere a regime". VIDEO

Coronavirus, Sala: "Parchi aperti dal 4. Mind, cantiere a regime"

Da lunedi', 4 maggio, il Comune di Milano riaprira' i parchi e le aree verdi, anche se e' "irrealistico promettere una vera vigilanza". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook. "Come da disposizione del governo - ha sottolineato il primo cittadino - dal 4 maggio riapriamo parchi e aree verdi. A Milano abbiamo 25 milioni di metri quadri di verde, tra pubblico e privato. Li riapriamo, cercheremo di vigilare che non ci siano assembramenti, che vengano utilizzati in modo corretto, pero' oggettivamente sarebbe irrealistico promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole. Mi appello al vostro buonsenso, noi riapriamo, se con riapertura dovessimo vedere elementi di rischio li richiuderemo, ma e' giusto ora riaprire".

"Vi ricordate del Padiglione del Brasile e della sua rete? Ecco, sta sorgendo il nuovo ospedale Galeazzi, 90 metri di altezza, 600 posti letto, 9 mila persone che transiteranno giornalmente. I lavori sono in corso, la settimana prossima saranno di nuovo a pieno regime con 300 ed e' prevista la chiusura dei lavori per il 2022".

"Mi ricordo bene quel 29 aprile 2015 esattamente cinque anni fa, mi ricordo in particolare le notti, avevamo due notti di lavoro prima dell'apertura. Ero qui con il mio team e di fianco a me il capo cantiere, Romano Bignozzi, 78 anni, questo a proposito dei cosiddetti anziani - ha ricordato Sala parlando dalla piazza dove si trovano l'albero della vita e Palazzo Italia simboli dell'esposizione - Pioveva a dirotto, sembrava impossibile riuscire a completare tutto e ad un certo punto Romano mi dice, 'capo sei troppo stanco, vai a dormire qualche ora', erano le 3 di notte. Io sono andato a dormire, sono ritornato alle 8 e gia' qualche incredibile passo avanti era stato fatto. Il miracolo della volonta'"