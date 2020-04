Coronavirus, Sala: su nostro futuro coinvolgerò i cittadini



"Nessuno ha la bacchetta magica e la politica deve prendersi la sua responsabilita'. Pero' la politica che presume di sapere tutto e di essere l'unica istituzione di indirizzo delle nostre vite sbaglia profondamente. Questo e' il motivo per cui trovero' le forme per coinvolgere i cittadini di Milano in questa riflessione: su come vogliamo che sia il nostro futuro". Lo ha detto il sindaco di Mialno Giuseppe Sala nel consueto video messaggio ai cittadini su Facebook. "A tutti noi e' capitato di dire o sentire dire 'nulla sara' come prima, cambiera' tutto'. Si', certo, e' logico, ma diventera' reale se noi lo vorremo, se noi saremo disponibili a mettere un po' in crisi i nostri comportamenti ad accettare il cambiamento - ha spiegato -. Questo vale per tutti"



Per esempio "lo smartworking che oggi e' diventata una realta', dopo quando ne usciremo lo perderemo totalmente o in parte rimarremo al suo utilizzo? Oppure questa nostra abitudine molto latina di fare in continuazione riunioni, di metterci uno di fronte all'altro, e che ci costringe a continuare a essere in giro per la citta' rimarra' cosi' oppure useremo le tecnologie?" si chiede il sindaco. "Infine, un pensiero ancora piu' ardito, le scuole la mattina aprono tutte alla stessa ora e in quella fascia oraria le strade sono piene, le macchine incolonnate, c'e' il peggio per l'inquinamento. Ovviamente ha un senso, si portano i bambini a scuola e poi si va a lavorare. Ma non e' immaginabile che si scaglioni un po' l'orario di apertura rendendo diverso il traffico e quindi l'inquinamento?" conclude Sala.