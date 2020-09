Coronavirus, salta la cena benefica di Cracco in Galleria

Salta la cena benefica dello chef Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele prevista per il prossimo 22 settembre. Camera nazionale della moda e Vogue Italia ieri pomeriggio hanno optato per il passo indietro. L'evento, programmato alla vigilia della Settimana della moda, prevedeva la presenza di circa 600 ospiti italiani ed internazionali ed il coinvolgimento di 500 addetti. Una concentrazione giudicata eccessiva nel contesto dell'emergenza Coronavirus, nonostante i tavoli avrebbero garantito una certa distanza di sicurezza. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, la scelta di fermarsi è stata autonoma ed è giunta ancora prima che il Comune e le autorità preposte si esprimessero in merito.