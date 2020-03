Coronavirus, Salvini: "Milano sia zona economica speciale"

Coronavirus, il leader della Lega Matteo Salvini lancia la sua proposta per Milano: "La Lombardia e Milano stanno dimostrando una reazione eccezionale, come nel caso del nuovo Ospedale in Fiera montato a tempi da record. Anche per questo Milano deve diventare 'zona economica speciale', per evitare la perdita di 5 miliardi di pil come denunciato anche oggi da Confcommercio. Se si aiuta la locomotiva d'Italia, si aiuta tutto il Paese".