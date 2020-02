Coronavirus, Stasi (Cgil Lodi): "Controlli, pronti a collaborare"

IMPRESE-LAVORO.COM Lodi - “Una giornata molto difficile – spiega il segretario della Cgil di Lodi Franco Stasi, sul fronte del coronavirus. “Come si è saputo il primo contagio è avvenuto alla Unilever, importante azienda chimica del territorio. Abbiamo chiesto subito un incontro con la proprietà per gestire la situazione. E’ arrivata immediatamente l’unità di crisi del ministero che ha fatto un sopralluogo, a avviato le procedure di sicurezza e ha incontrato i lavoratori per il necessario accertamento medico col tampone, che è ancora in corso. Massima disponibilità per collaborare coi sanitari e le autorità. Ci sono alcune aziende vicine alla Unilever e la situazione viene monitorata per capire se il contagio si può essere estewso, per il momento non ci sono indicazioni negative. Sono in corso verifiche a 360 gradi, nessun allarme ma tutto deve essere fatto nel modo più efficace per tutelare la salute di lavoratori e cittadini. Se ci fosse la necessità, in Unilever o altrove di chiudere dei reparti chiederemo le necessarie compensazioni. Per ora sono in corso solo accertamenti sanitari”, conclude il segretario della Cgil.