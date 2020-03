Coronavirus: Stramilano rinviata, necessario tutelare salute



La Stramilano 2020 e' rinviata a data da definire, a causa delle misure di contenimento per il Coronavirus. "Ci scusiamo - spiega il comitato organizzatore in una nota - con i partecipanti, gli sponsor, i fornitori e i collaboratori, siamo certi che comprenderanno la necessita' di adeguarci alle indicazioni ricevute per tutelare la salute di tutti noi. Ci auguriamo di poter comunicare la nuova data il prima possibile". La Stramilano era in programma il 22 marzo.