Coronavirus, tamponi al Trivulzio: 308 ospiti e pazienti positivi

Sono 308 gli ospiti e pazienti risultati positivi ai tamponi, per quanto riguarda le Rsa Pio Albergo Trivulzio e Principessa Jolanda a Milano e l'Istituto Frisia di Milano. L'esito dei primi tamponi effettuati nei giorni scorsi comprende anche 583 casi negativi. In pratica i positivi sono il 34% sul totale di 891. Si sta proseguendo ora nella effettuazione dei secondi tamponi ad ospiti e pazienti risultati negativi al primo test. Sulla base degli esiti del primo tampone e con la guida della Istruzione Operativa stesa con il virologo Fabrizio Pregliasco, informa una nota, si sta terminando in queste ore la creazione di nuclei per i negativi, i positivi e aree di osservazione specifica di Covid negativi con sintomatologia sospetta presso il Pat e all'Istituto Frisia.

Al Trivulzio sono stati inoltre eseguiti 115 primi tamponi, di cui 65 a operatori sanitari asintomatici pronti per il rientro in servizio a Milano, 39 a operatori asintomatici pronti per il rientro in servizio a Merate, e 11 a operatori di Milano (recandosi al loro domicilio) in malattia o con sintomatologia suggestiva o perche' "contatto stretto" che non hanno ancora eseguito il tampone presso l'Ats. Sono inoltre stati eseguiti 66 "secondi" tamponi, di cui sono pervenuti 50 esiti, con 48 negativi che rientreranno in servizio Ieri inoltre sono stati avviati i test sierologici, secondo una pianificazione valutata da Pregliasco, con i primi 26 prelievi e altrettanti sono in programma oggi

Gallera: "Rsa, delibera adottata per salvare vite"

L'assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, intervistato su 'CorriereTv' da Milena Gabanelli e Rita Querze', rivendica tutto l'operato che ha caratterizzato il suo assessorato durante l'emergenza coronavirus: ""Sono state prese tutte le scelte che apparivano le migliori per salvare le vite; le rivendico tutte perche' bisogna fare scelte per salvare piu' vite possibili", dice Gallera che difende anche la delibera che disponeva il ricovero di pazienti presso le Rsa, definita "una scelta giusta e corretta". "L'abbiamo adottata - ribadisce - per salvare vite a persone provenienti dal territorio che altrimenti in ospedale non avrebbero trovato respiratori: e' stata scelta giusta e corretta".