Coronavirus, tre errori gravi in 24 ore. Dilettanti allo sbaraglio al potere

Ma che bella questa Italia! Ma che bravi. Ma che meraviglia. Nelle ultime 24 ore sono riusciti, questi cretini e stronzi, altro termine non riesco a usarlo, a fare tre cose davvero incredibili. La prima: mandare mascherine non a norma ai medici, salvo poi dire "scusate", le mascherine che abbiamo mandato non sono le FFp2. La seconda: a fare una circolare nella quale si precisa che si può andare a passeggiare. Correre no, anzi sì, anzi no. Ma passeggiare sì. E chi potrà farlo? Ovviamente i bambini, e fin qui sarebbe anche accettabile. Ma soprattutto gli anziani! Capito i geni? Gli anziani. Noi stiamo qui tappati in casa, noi quarantenni e cinquantenni e trentenni e ventenni, per tutelare la salute degli anziani e loro cosa fanno? Mandano fuori gli anziani. Devono essere completamente deficienti, non c'è altra spiegazione. Cretini e stronzi. Cretini e stronzi, lo voglio ripetere perché sono esasperato. Stiamo in casa a non fatturare per salvare i nostri genitori e i nonni e quelli che cosa fanno? Invece di rimandare fuori noi a procacciarci da mangiare, ci mandano gli anziani. Roba da matti. Coglioni. Ma la terza fa ancora più incazzare, e mi si scuserà se oggi non sono proprio urbano nel mio eloquio. La terza fa ancora più incazzare, perché questi incompetenti maledetti che cosa fanno? Provano a dare aiuto alle partite iva eccetera, e fin qui tutto bene. Pensa che ingenuo: mi sono detto, stavolta sono stati bravi. E invece ovviamente questi imbecilli dicono "chi prima arriva meglio alloggia", e tutti si buttano sul sito dell'INPS per ottenere i 600 euro. Salta tutto, ovviamente, la gente sta sul computer fino a tardi che manco la spesa online all'Esselunga. Alla fine qualcuno non ce l'avrà, pare. Perché pure la comunicazione è carente. E poi parlano di noi giornalisti. Noi giornalisti? Sarà meglio che prendo il cane e i figli e vado a farmi un giro. Magari non mi danno neppure la multa.