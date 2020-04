Coronavirus al Trivulzio, chiusa l'ispezione: violate le disposizioni



Si è conclusa l'ispezione del Ministero della Salute sul Pio Albergo Trivulzio. Ora si attende che oggi pomeriggio il sottosegretario Sandra Zampa risponda a un'interrogazione parlamentare in proposito.



"Erano state date disposizioni a tutti di non far entrare possibili contagiati. Invece così è avvenuto. Il virus non vola nell'aria, qualcuno deve averlo portato. Bisogna verificare se sono stati fatti tutti i controlli possibili" ha detto Zampa ai microfoni di Circo Massimo.



"Ci sono i nostri esperti al Ministero che stanno predisponendo una risposta, e' una materia molto delicata. Di certo - ha aggiunto - le disposizioni che erano state date a tutti prevedevano che non entrassero dall'esterno possibili soggetti contagiati e quindi possibili contagiatori. Il virus non vola nell'aria e viene portato dal contatto umano. Di certo non si produce in una comunita' chiusa un contagio che non c'era se non e' entrato qualcuno che ha portato il virus". E sul fatto che Fontana avrebbe detto che non e' il momento di fare accertamenti e inchieste, Zampa ha detto: "Forse si riferisce alla magistratura che ha una sua autonomia dalla politica".