Coronavirus, turismo congressuale: si bruciano oltre 1,5 miliardi

Coronavirus, turismo congressuale: bruciati oltre 1,5 miliardi

E' stimata in oltre un miliardo e mezzo di euro la perdita economica che le imprese del settore dei congressi e degli eventi subiranno nell'arco di un solo mese a causa dell'allarme Coronavirus che ha spinto Regioni quali l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto a vietare sul proprio territorio lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private. A queste misure si aggiungono altri provvedimenti, come quello adottato dal Comune di Roma di sospendere i concorsi pubblici nazionali in programma nei prossimi giorni presso Fiera di Roma. La stima proviene dall'associazione di settore Federcongressi&eventi, che a sua volta ha dovuto rimandare la Convention prevista in Venetoper oggi e domani.

"Si confida - afferma una nota - che la decisione di includere tra gli eventi interdetti anche congressi ed eventi aziendali sia stata presa perche' ritenuta fondamentale e necessaria per ragioni di salute pubblica e che abbia una durata circoscritta: l'organizzazione di congressi ed eventi coinvolge, infatti, un'intera filiera produttiva (alberghi, centri congressi, agenzie organizzatrici, aziende di trasporti, societa' di catering e di servizi tecnici) che sara' fortemente penalizzata dall'eventuale perdurare delle ordinanze".