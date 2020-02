Coronavirus, Unicredit: dipendente positivo; chiuso piano sede piazza Aulenti

Unicredit conferma che un proprio dipendente e' stato contagiato dal Coronavirus; il gruppo, da domenica 23, ha chiuso il piano della torre A di piazza Gae Aulenti dove era impiegato. Da lunedi', spiega ancora la banca, il gruppo "ha contattato tutti i colleghi che potrebbero essere stati in stretto e recente contatto con la persona, consigliando loro di porsi in quarantena per 14 giorni e di seguire i consigli delle autorita' sanitarie". Sempre da lunedi' l'istituto di credito ha introdotto misure precauzionali come lo screening della temperatura all'ingresso dei propri edifici principali, l'installazione di distributori di disinfettante, oltre a maschere e gel antibatterico. Sono stati anche avvertiti i fornitori, cui e' stato consigliato di adottare misure simili e di limitare le visite fisiche. Le aree comuni negli edifici principali di UniCredit a Milano e dintorni rimarranno chiuse; le torri di piazza Gae Aulenti resteranno regolarmente aperte, ma per la settimana prossima il gruppo manterra' tutte le misure precauzionali, compreso lo smart working.