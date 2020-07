Corriere, giallo sull'audio di Fontana: "Quella voce non è la sua"

Quella voce non è di Attilio Fontana. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, c'è un piccolo giallo relativo all'audio pubblicato oggi dal Corriere della Sera (ASCOLTA QUI). Un audio nel quale il Corriere dimostrerebbe come la Regione Lombardia abbia dato al Governo la responsabilità di decidere sulla istituzione della zona rossa di Alzano e Nembro. Una tesi sulla quale è aperta una inchiesta dei pm della Procura di Bergamo. Gli audio dimostrano come Giulio Gallera avesse, seppur timidamente, chiesto di chiudere i confini dei due Comuni. Il giallo è che ad un certo punto secondo il Corriere è Attilio Fontana a parlare. Viceversa quella parrebbe non la sua voce, ma quella di un medico della task force regionale impegnato nell'analisi dei dati che arrivavano dalla Bergamasca.

