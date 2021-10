Corsa a tre per la Cultura: Veronesi, Bertolé o Tarantino. Inside

I Riformisti lanciano Alberto Veronesi alla cultura. L'assessorato che fu di Filippo Del Corno, tornato a fare il suo lavoro di musicista e compositore, è molto ambito ma ha anche più competitor. Uno è sicuramente Lamberto Bertolè, presidente del consiglio uscente, per il quale però si potrebbe aprire la possibilità di andare ai servizi sociali, risolvendo così un annoso conflitto tra Gabriele Rabaiotti e Pierfrancesco Majorino. L'altro è Massimiliano Tarantino, di Fondazione Feltrinelli, con il quale ha avuto modo di collaborare anche da Chiara Bazoli, compagna di Beppe Sala. Il terzo in lizza è Alberto Veronesi, figlio del celebre oncologo che salvò la vita proprio a Sala, che ha corso nella lista dei Riformisti, e che è un maestro d'orchestra molto attivo in città.

