Corsa per il nuovo rettore della Statale, il clima s’infiamma

Alla Statale sono giorni importanti per la campagna elettorale in corso, per l’elezione del nuovo rettore. I tre concorrenti che si candidano alla guida dell’università milanese, nei prossimi giorni andranno al voto. Oggi la pubblicazione sul Corriere di un’intervista modello “Iene” sembra aver scaldato gli animi. “C’è poco da ridere nelle università italiane - afferma una docente dell’ateneo - per questo impegno occorrono calma e gesso. E non capisco l’esortazione di Luca Solari (l’altro concorrente è Gian Luigi Gatta) alla prorettrice Marina Brambilla di sorridere si più”. Tanti i temi che investono il mondo accademico e che coinvolgono sia gli studenti che il personale docente e non delle università milanesi. A partire dal costo della vita e dalla necessità, per molti, di trovare un appartamento a prezzi “umani”. Il 25 marzo l’incontro con la comunità accademica per illustrare i programmi dei candidati.