Corsa per la Regione Lombardia, sondaggio per le regionali: ecco chi è avanti

Voto in Lombardia, sondaggio per le regionali: ecco chi è avanti

Sondaggi BiDiMedia ha presentato il primo sondaggio sulle regionali 2023 che si terranno a inizio anno in Regione Lombardia (rilevazione svolta in collaborazione con MilanoToday)



La tornata elettorale lombarda vede sfidarsi Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra (ma è ancora in discussione una possibile alleanza con il M5S) e Letizia Moratti per il Terzo Polo a scompaginare gli schieramenti: basterà per rendere contendibile una regione roccaforte del Centrodestra







ECCO IL SONDAGGIO