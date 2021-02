Corsico, FdI: "No al centro per migranti nella ex stazione"

Un centro d'accoglienza per migranti nei locali della vecchia stazione dei treni di Corsico? Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia vuole vederci chiaro e interpella il sindaco Stefano Ventura. Questa la nota firmata da Antonio Saccinto e Luigi Rapetti: "La vecchia stazione dei treni è stata affidata ad una Onlus che si occupa di accoglienza migranti", ma "di certo non può da un giorno all'altro essere trasformata nella destinazione d'uso in maniera autonoma, quindi il Comune di Corsico deve essere a conoscenza di che finalità avranno i lavori di ristrutturazione. Ma il sindaco anche in Consiglio comunale rimane molto vago, facendo capire che non ne sa molto ma che faranno sociale. Sociale vuol dire tutto e niente, abbiamo quindi chiesto al sindaco di convocare il soggetto ed informarsi per poi informare la cittadinanza su cosa ci sarà lì. Viene facile capire cosa ci sarà lì, basta andare sul web e digitare www.fratellisanfrancesco.it che è a detta del sindaco il soggetto affidatario".

I due esponenti di FdI incalzano: "Invitiamo quindi anche a mezzo stampa il signor sindaco ad informarsi e a informare celermente i cittadini di Corsico. Noi pensiamo che Corsico abbia già fin troppi problemi da risolvere e che “caricare” troppo in un tessuto sociale già a rischio sia errato, in quanto potrebbe dare ancora più problematiche alla città. Inoltre abbiamo purtroppo anche la nostra Polizia locale ridotta nel numero ai minimi storici e avere anche un centro d'accoglienza sul territorio mi sembra veramente eccessivo, anzi cogliamo l'occasione per chiedere di velocizzare al più presto l'assunzione di nuovi agenti che possano garantire maggior sicurezza sul territorio. Infine, noi come Fratelli d'Italia chiediamo maggior chiarezza, la trasparenza più assoluta e la massima attenzione, riguardo ad un tema che i cittadini ritengono molto importante e delicato"