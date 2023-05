Corsico, il centrodestra: "Polizia locale, no all'unione con Buccinasco

Da sabato 6 maggio, a partire dalle 8.30, i partiti del centrodestra di Corsico saranno in piazza per protestare contro il progetto di convenzione tra la Polizia locale del Comune con quella della vicina Buccinasco. Con un banchetto in via Cavour, daranno il via ad una raccolta firme per ribadire il loro "no" alla convenzione che vuole unire le forze di polizia locale.

Il centrodestra di Corsico: "Polizia locale, scelta non condivisa neanche dagli agenti"

Con una nota unitaria i partiti di centrodestra spiegano che questa scelta annullerebbe infatti "l'esperienza e la competenza del comando corsichese. Una protesta portata avanti di pari passo con gli esponenti del centrodestra di Buccinasco, anche se basata su presupposti diversi".

"Sono numerosi i Cittadini che ci pongono perplessità su questa 'cessione' che vedrebbe delegare ad altro comune un servizio importante per Corsico e i suoi residenti; una convenzione che non è condivisa, neppure, dagli stessi protagonisti: gli agenti. - spiegato i rappresentanti del centrodestra corsichese - Per questo chiediamo al sindaco Ventura di fare un passo indietro e annullare questa maldestra decisione che sta creando non pochi problemi alla cittadinanza e agli Agenti; quegli stessi Agenti che operano sulle strade per garantire la nostra sicurezza. Secondo noi, le uniche soluzioni possibili per garantire un maggiore controllo del territorio sono l'assunzione di nuovo agenti, la loro formazione continua e il miglioramento della condizione di lavoro degli agenti, sia retributiva e sia di dotazioni".

Il centrodestra conclude chiedendo che il Sindaco aderisca al progetto 'Strade Sicure' e che nell'ambito dello stesso chieda, se necessario, l'ausilio dell'Esercito Italiano così come avviene in numerose città, tra cui Milano.