Corsico e Legnano, mazzate per la Lega. Italia Viva scompare

La Lega si lecca le ferite. Alcune fanno male, molto male, come Saronno. Altre erano previste, o comunque prevedibili, come Corsico e Legnano. Entrambi i Comuni arrivavano da commissariamenti, liti, indagini. Alla fine ha vinto il centrosinistra. Colpisce però il cattivo risultato di Italia Viva. A Corsico ha scelto di appoggiare Roberto Mei, arrivato addirittura quarto nella contesa elettorale. Totale voti? 274 per un 2 per cento secco. A Legnano ha vinto Lorenzo Radice con il 54,07 dei voti. Carolina Toia della Lega si è fermata al 45,93 per cento. Italia Viva si era schierata con Franco Brumana, arrivato terzo a quota 11,88 per cento. Colpisce il fatto che a Corsico il Pd abbia fatto un patto d'acciaio con il Movimento 5 Stelle e che invece Italia Viva abbia scelto altrimenti. Se è un antipasto del prossimo anno i due Mattei, sia Renzi che Salvini, possono iniziare a preoccuparsi per Milano.

