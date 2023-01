Corso per principesse a Rho e altre polemiche inutili. Commento

Vicino a Treviso le bambine e i bambini possono fare corsi per diventare astronauti. Dalle parti di Firenze invece il corso è per piccoli geppetti: si può diventare falegnami. Dalle parti di Vigonovo hanno organizzato anni fa corsi di danze del ventre per bambine e bambini (sul sito: sono bene accetti anche i maschietti!). In Versilia fanno corsi di ceramica. A Bergamo laboratori per diventare indiani d'America. In vari maneggi dei laboratori per cowboy.

L'incredibile polemica a Milano

A Milano, invece, c'è una incredibile polemica perché avrebbero fatto un corso per principesse, con tanto di focus sul bon ton e sul portamento. Apriti cielo! Sessismo! Stereotipi! Le bambine non devono essere principesse. Ariel, Bella Addormentata, Rapunzel scansateve, perché le bambine non devono essere principesse. Esempio negativo! Ormai siamo a questo, e fa niente che la povera ludoteca di Rho dove è stato lanciato questo laboratorio abbia specificato che nel giro di un mese potrebbero lanciare il laboratorio per fare gli indiani e magari poi quello per andare nello spazio.

Mi sento di suggerire un fantastico corso di "polemista inutile sul web"

L'ultimo argomento di indignazione, dopo il caso fake della bidella di Napoli che prendeva l'alta velocità per venire a lavorare a Milano, è sul fatto che abbiano organizzato questo corso. Sceme le maestre dico io: la prossima volta facciano cose più edificanti. Tipo: lancio della molotov sui binari del tram, scuola di risposte maleducate, tiro al professore con fucile a pallini. Oppure mi sento di suggerire un fantastico corso di "polemista inutile sul web": di esperti ce ne sono tantissimi, non dovrebbe essere difficile reperire professori qualificati.