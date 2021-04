Corte dei Conti boccia Aria Spa: "Azienda poco organizzata, troppo staff"

Aria Spa, l'azienda di Regione Lombardia al centro delle recenti polemiche sulla prenotazione delle vaccinazioni per gli over 80, secondo la Corte dei Conti sarebbe una societa' poco organizzata, con troppo staff, troppe consulenze e troppo care (in particolare quando si tratta di consulenze legali) e in cui acquisti vengono fatti spesso in maniera artigianale. Questi alcuni passaggi della relazione della Corte dei Conti.

Come riporta l'ANSA, dalla lunga relazione (331 pagine oltre alle conclusioni) emerge che "Aria Spa non solo non partecipa alla programmazione degli acquisti degli enti del Ssr, con una propria programmazione", "ma neppure dispone dei piani biennali cosi' approvati e delle informazioni ivi contenute". Sempre secondo la relazione "Regione Lombardia sembra non avere piena consapevolezza, non avendo adottato alcun intervento correttivo per perseguire l'obiettivo individuato, di incrementare la quota di acquisti centralizzati". Infatti, "Piu' della meta' delle gare non viene espletata attraverso il canale Aria" e "il dato piu' rilevante e' l'incidenza degli acquisti autonomi da parte delle Asst". L'analisi dei dati acquisiti durante l'istruttoria hanno inoltre mostrato la debolezza dell'attivita' di programmazione degli investimenti nel settore sanitario regionale. Nelle conclusioni, la Corte dei Conti lascerebbe intendere che non c'e' da stupirsi se Aria non ha saputo gestire le prenotazioni dei vaccini, visto che non sembra avere la struttura necessaria neppure per eseguire i compiti per i quali e' stata creata.