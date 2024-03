Cortei, al Pirellone scontro tra Romano La Russa e capogruppo M5s

"Io voglio manifestare tutta la mia solidarieta' a chi ha voglia di andare in piazza a manifestare e penso che il modo migliore per manifestare nei loro confronti solidarieta' sia portare un atto di disobbedienza all' interno di questo consiglio regionale, quindi, occupero' il banco della Giunta e mi assumero' la responsabilita' di questo atto". A dirlo e' il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola di Marco, nel corso della discussione in merito alla mozione presentata dal Presidente Commissione Bilancio, Davide Caparini (Lega) sul sostegno alle Forze dell'ordine e alla liberta' di manifestare in modo civile.

Di Marco è stato espulso e allontanato dall'Aula

La scelta del consigliere Di Marco ha creato momenti di tensione in aula. In particolare, l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano la Russa ha esortato energicamente Di Marco ad alzarsi spingendo inoltre la sedia occupata dal capogruppo pentastellato. "Devi uscire, qui dobbiamo lavorare". Di Marco e' stato quindi espulso e allontanato dall'Aula.