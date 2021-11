Cortei no Green Pass a Milano, Granelli: città non può essere alla loro mercé

"Noi dobbiamo far in modo che ci sia una gestione più responsabile possibile perché la città non può essere alla mercé dei cortei dei No green pass. Sabato c'è stato un buon lavoro della forze dell'ordine, siamo riusciti in qualche modo a tenere alcuni aspetti e a salvare almeno la parte del commercio e poi a dare anche un segnale", ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli a margine dell'iniziativa 'Bevi responsabilmente', di Fipe Confcommercio.

"Il fatto poi che ci siano tutte le persone segnalate vuol dire che c'è un lavoro molto intenso delle forze di polizia e devo dire che la politica deve fare la sua parte nel senso di isolare queste situazioni: non ci deve essere spazio per chi si chiama fuori dalla legalità e dalla responsabilità. Un conto è il giusto dibattito sul tema delle misure e del vaccino, un conto invece è protestare per protestare, fare caos al di fuori di tutte le regole", ha proseguito l'assessore.

Granelli - spiega Mianews - ha fatto sapere che al Comitato per l'ordine e la pubblica sicurezza chiederà anche per questo sabato "che è fondamentale siano mantenute le risorse di donne e uomini". Finora, "la strategia decisa in Comitato ha retto. L'obiettivo era tutelare le vie del commercio e cercare di limitare sul traffico, questo è stato fatto. C'è stato più di un tentativo di assaltare i punti sensibili e di tornare in corso Buenos Aires, ma alla fine sono stati ben arginati. Certo non è stato facile ma l'obiettivo è stato perseguito. Dobbiamo andare avanti migliorando sempre di più l'efficacia facendo in modo che con quei provvedimenti di gestione della piazza riduciamo il numero di persone che si trovano in queste situazioni", ha concluso Granelli.

Milano, il Comune assume 500 nuovi vigili

"Stiamo lavorando sui concorsi per arrivare all'assunzione" dei 500 nuovi vigili promessi dal sindaco Giuseppe Sala durante la campagna elettorale, ha detto l'assessore alla Sicurezza Granelli, facendo sapere che l'apertura dei concorsi potrebbe avvenire "nei prossimi mesi". "Stiamo impostando, l'assunzione ha bisogno di tutto un percorso di assunzioni. Ora stiamo chiudendo la graduatoria preesistente. Stiamo impostando i concorsi e nei prossimi mesi appunto ci sarà un'apertura", ha aggiunto l'assessore.