Cortei no Green pass a Milano, preoccupazione per il sabato del G20

“Sabato sarà una giornata complicata anche perché con il G20 a Roma una parte significativa delle forze dell'ordine sarà a Roma e quindi il prefetto e il questore a Milano dovranno fare i salti mortali. Alla fine mi pare che la sintesi che mi portano il prefetto e il questore continui a essere il numero di forze dell’ordine a disposizione. Qui si tratta solamente di indirizzare le manifestazioni e isolare quanto più possibile le frange più violente. Purtroppo non vediamo una fine a queste manifestazioni e la cosa preoccupa molto per cui sabato sarà un altro sabato di preoccupazione”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala in merito alla quindicesima manifestazione dei no green pass di sabato.