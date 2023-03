Corteo antifascista da piazzale Loreto: attesi 5000 manifestanti

Sono tra i quattromila e i cinquemila i manifestanti che si stanno radunando a Piazzale Loreto, per la manifestazione dedicata alla memoria di Dax, Davide Cesari, militante antifascista ucciso a Milano vent'anni fa.

Attualmente, secondo la questura, sono circa 1500 le persone al momento presenti alla manifestazione antifascista indetta per il ventennale della morte di Davide Cesare, detto 'Dax' ma il numero dei partecipanti sta via via aumentando.

Per l'occasione il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha disposto, un dispositivo di ordine pubblico, con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, la Polizia Locale. Dalle 13.30 circa, diversi gruppi, partendo dalle vie limitrofe, si sono recati verso piazzale Loreto per l’inizio del corteo che è incanalato sulla via Costa in direzione esterno città.