Corteo No Green Pass a Milano: 257 identificati. VIDEO

Corteo No Green Pass a Milano: 257 identificati

La Polizia di Stato ha identificato 257 persone e denunciato in stato di liberta' due milanesi durante l'ennesimo corteo No Green pass andato in scena ieri a Milano. Si tratta di un 57enne per la resistenza opposta a pubblico ufficiale e di un 62enne per resistenza e per aver rifiutato di fornire le proprie generalita'. Sono state, inoltre, elevate 49 sanzioni amministrative per occupazione di aree urbane, emessi 31 ordini di allontanamento e avviato il procedimento per l'emissione di due Daspo Urbani da parte del questore Giuseppe Petronzi. Ieri l'ennesimo corteo con qualche centinaio di partecipanti.

La Questura: "Manifestazione senza alcun preavviso

In una prima fase la Questura aveva dato notizia delle prime sessanta identificazioni spiegando: "Oggi pomeriggio a Milano, senza che alcun preavviso di manifestazione sia stato presentato in Questura, alcuni dimostranti sono confluiti alla spicciolata in piazza Duomo e in piazza Fontana dove, tra le ore 16 e le ore 17, la Polizia di Stato ne ha identificati circa sessanta invitandoli ad abbandonare piazza Duomo". "Successivamente - prosegue la nota - alcune centinaia di manifestanti convenuti in piazza Fontana, incamminatesi lungo via Carlo Martini, sono state bloccate da parte del dispositivo predisposto dalla Questura di Milano mentre tentavano di accedere alla piazza Duomo. Il dispositivo di ordine pubblico organizzato dalla Questura sta monitorando i gruppetti confusi tra la folla presente in piazza Duomo. Il tentativo dei manifestanti di dare luogo ad un corteo e' al momento frustrato dai contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza".