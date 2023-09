Cortocircuito a Linate: l'aeroporto ha chiuso, voli dirottati

E' rimasto bloccato per circa un'ora l'aeroporto di Linate nella tarda serata di mercoledì 6 settembre. Il motivo? Atterraggi e decolli sono stati sospesi per un problema elettrico relativo alle luci in pista. I tecnici sono intervenuti per risolvere il problema. Che è stato individuato in un possibile cortocircuito in un pozzetto di collegamento. Nel frattempo alcuni voli stati già dirottati verso gli altri scali lombardi di Malpensa e Orio al Serio.