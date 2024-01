Cosa c'è sul parquet di Louis Vuitton in Galleria? La foto di una lettrice

Che cosa c'è sul parquet di Luis Vuitton in Galleria a Milano? La foto di una lettrice

Il tempio del lusso. Due milioni di euro di affitto all'anno in Galleria Vittorio Emanuele, affiancato alle griffe più prestigiose al mondo, tra le quali brilla lei: Louis Vuitton. Borsette, scarpe, abbigliamento. A Natale è stata letteralmente presa d'assalto da gruppi di italiani e stranieri. Ma anche dopo Natale, quando si è esaurita la corsa al regalo, la boutique è rimasta stracolma di gente. Tanto che qualche inconveniente capita... Tra questi quello segnalato da una nostra lettrice, che ci ha mandato la foto di un assorbente caduto a qualche gentil signora, sul prezioso parquet a dire il vero non pulitissimo. La lettrice assicura che l'assorbente è rimasto là, tra i piedi indaffarati delle commesse che sono transitate davanti per una buona quarantina di minuti, e delle acquirenti che non hanno battuto un ciglio, tutte prese a frugare tra borse che hanno un prezzo minimo di 1500 euro a pezzo. Insomma, tempio del lusso ma pavimento... meno.