Cos'è "CORE:", il club esclusivo per menti illuminate in arrivo a Milano

Cosa è "CORE:", il club esclusivo per menti illuminate in arrivo a Milano

Aprirà a Milano, a dicembre 2022, in uno storico palazzo nel cuore del Quadrilatero della moda, in Corso Matteotti, 14, la seconda sede mondiale di CORE:, il club esclusivo nato a New York.

Come nasce CORE: e chi l’ha fondato

Nato 19 anni fa a New York, tra la Quinta Strada e Park Avenue, CORE: è stato fondato da Jennie e Dangene, imprenditrici americane, con l’idea di diventare uno spazio per “menti illuminate”. «Il nostro obiettivo – raccontano le fondatrici al Corriere della Sera - è di includere i game-changers, persone in grado di cambiare con le loro idee le regole del gioco. Saremo inclusivi, senza distinzioni di provenienza, età, genere, colore della pelle o orientamento sessuale”.

Le tredici categorie che raggrupperanno i membri e la quota di iscrizione

Sono 13 le categorie tra le quali verranno selezionati i 600 membri, i cui nomi non verranno mai rivelati: gli ambiti sono moda, Media, Tecnologia, Ristorazione, Design, Automotive, Finanza, Energia e Biotecnologie, Arte e Cultura, Architettura, Immobiliare, Legislativo e Governativo, Consulenza e Servizi. L’ingresso è assolutamente esclusivo e selezionato: “Per diventare soci bisogna essere presentati da qualche membro newyorchese o dai fondatori, circa 20, che hanno uno status particolare”. La quota di iscrizione al club milanese sarà di 5 mila euro, a cui andrà aggiunta quella annuale, sempre di 5 mila euro.