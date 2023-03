Cospito, il 24 marzo presidio degli anarchici

Anarchici e antagonisti hanno indetto un presidio davanti al Tribunale di Milano per il 24 marzo, giorno in cui è in programma l'udienza al Tribunale di Sorveglianza milanese per Alfredo Cospito, in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso contro il 41bis.

Per l'ideologo della Fai la difesa ha chiesto il differimento pena, con detenzione domiciliare a casa della sorella

Per l'ideologo della Fai la difesa ha chiesto il differimento pena, con detenzione domiciliare a casa della sorella, per le sue condizioni di salute. "La richiesta del trasferimento ai domiciliari - si legge sui canali social che danno conto del presidio - chiesto dalla difesa per motivi di salute, è un ulteriore tentativo di preservare la vita del compagno che si trova in sciopero della fame da quasi cinque mesi per protestare contro il regime di tortura del 41 bis a cui è sottoposto e in cui lo stato lo vuole lasciare morire".

La Corte d'appello di Lione si esprimerà in merito all'estradizione in Italia di Vincenzo Vecchi

Nello stesso post si ricorda che "nello stesso giorno, in Francia, la Corte d'appello di Lione si esprimerà in merito all'estradizione in Italia di Vincenzo Vecchi, compagno raggiunto da un mandato d'arresto europeo nell'agosto 2019 per una condanna di oltre 10 anni per la rivolta di Genova 2001". Il messaggio della "assemblea cittadina contro 41bis e ergastolo" si conclude così: "Al fianco di Alfredo e Vincenzo, al fianco di tutti i reclusi e tutte le recluse saremo davanti al tribunale di Milano per portare la nostra solidarietà e continuare la lotta!"