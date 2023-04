Cospito, sabato presidio degli anarchici davanti al carcere

Sabato 15 aprile dalle ore 15 gli anarchici si sono dati appuntamento "ancora una volta davanti al carcere di Opera, a Milano, per portare la nostra solidarietà a tutti i detenuti e per ribadire la nostra vicinanza ad Alfredo, ancora in sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo" per una "assemblea cittadina".

Gli anarchici: "Durante il pomeriggio ci sarà il microfono aperto per permettere a chiunque lo voglia di parlare con chi è dentro"

È quanto si legge nella locandina che sponsorizza il presidio. "Durante il pomeriggio ci sarà il microfono aperto per permettere a chiunque lo voglia di parlare con chi è dentro. Per un mondo senza galere. Al fianco di Alfredo, al fianco di chi lotta. Libertà per tutte e tutti", scrivono.