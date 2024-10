Costa Volpino, le tragiche coincidenze prima della morte di Sara Centelleghe

Emergono nuovi dettagli sulle ore precedenti al brutale omicidio di Sara Centelleghe, la 18enne uccisa a coltellate nel suo appartamento a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, il sospettato Jashandeep Badhan, 19 anni, avrebbe passato la serata scrivendosi con una amica di Sara, una ragazza di 17 anni che era in casa con la vittima. I due avrebbero scambiato chiamate e messaggi fino a poco prima del delitto: alle 23:25 si sentono per telefono, e alle 00:30 si scrivono per organizzare un incontro​.



L'incontro mancato e l’ingresso di Badhan in casa

Sembra che l'amica di Sara, dopo aver rifiutato un invito di Badhan a uscire insieme, gli abbia scritto di trovarsi fuori dall'appartamento. Lui le risponde dicendo che è arrivato e la ragazza scende a prenderlo, lasciando la porta di casa aperta. Tuttavia, i due non si incontrano: Badhan accede all'edificio dal garage, sale al terzo piano e entra direttamente nell’appartamento di Sara, che dormiva ignara. Il motivo per cui i due giovani non si sono incrociati rimane un mistero, che gli inquirenti considerano per ora una tragica coincidenza​.

La reazione di Sara: "Chi sei?". Poi l’attacco feroce

Entrato nell’appartamento, Badhan sarebbe stato sentito da Sara, che lo ha sorpreso e, svegliandosi, gli avrebbe chiesto: “Chi sei?”. Da qui, sarebbe esplosa la sua violenza, culminata in oltre trenta fendenti con un paio di forbici trovate in casa. Badhan è stato poi incastrato da una ferita alla mano: inizialmente, durante l'interrogatorio come testimone, avrebbe cercato di giustificare la ferita come un incidente sul lavoro. Alla fine, però, ha ammesso il coinvolgimento, diventando il principale sospettato​.

Costa Volpino, l’interrogatorio davanti al giudice

L'interrogatorio ufficiale di Badhan è previsto per questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari, durante il quale gli inquirenti puntano a chiarire il movente del delitto e il ruolo della giovane amica di Sara. La comunità di Costa Volpino, intanto, resta sconvolta da un crimine che lascia domande inquietanti e un profondo senso di smarrimento​.