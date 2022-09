Cottarelli: "Sconfitta prevista". Regionali? "Non ci penso"

"Si sapeva che Fratelli d'Italia partiva favorito e così è accaduto". Così Carlo Cottarelli, candidato con il Pd al Senato nel collegio della sua Cremona, dopo la sconfitta per mano di Daniela Santanché. Che trionfa con il 51,9% sostenuta dalla coalizione di centrodestra, con Fratelli d'Italia che supera il 30%. Cottarelli si ferma al 27,6% ma entra al Senato grazie al proporzionale come capolista a Milano.

Regionali: "Non ci penso e nessuno me lo ha chiesto"

La candidatura dell'economista era da molti vista come un test prima delle regionali lombarde. Ma Cottarelli respinde ogni ipotesi di candidatura in rappresentanza del centro-sinistra: "Non ci sto pensando e non me lo ha chiesto nessuno".