Cottarelli si ritira: "Non c'è unità. Candidatura Moratti inaccettabile"

Carlo Cottarelli si ritira dalla corsa per le regionali in Lombardia. Dopo aver dichiarato - anche ad Affaritaliani.it Milano - di aspettare "una proposta da una coalizione larga", oggi, in un'intervista per Repubblica, annuncia che "così non è stato".

Cottarelli: "Aspettavo alleanza tra Terzo Polo e PD"

L'economista si aspettava un'alleanza - continua l'intervista - "fra liberal democratici (il Terzo polo) e social democratici (il PD): "Ciò di cui ha bisogno la Lombardia e, in generale, l'Italia. Ma al momento non ci sono le condizioni, dato che ilTerzo Polo ha annunciato sostegno per la Moratti".

Cottarelli: "Moratti inaccettabile per validi motivi, vista la sua storia politica"

La candidatura dell'ex vice-presidente di Regione è - secondo Cottarelli - "inaccettabile per il Pd per validi motivi, vista la sua storia politica, anche recente".

Cottarelli eslcude di candidarsi da solo e critica la scelta di Calenda: "E' un errore secondo me, perchè un ticket fra me e Moratti così non è possibile. Forse avrebbe potuto essere considerato se il Pd, principale partito della coalizione, avesse potuto esprimere il candidato presidente, la guida politica tenendo Moratti come vice. Ma neanche questa ipotesi è percorribile ora".